Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungsverfahren nach Schussabgaben mit Gasdruckwaffe in Schortens

Schortens (ots)

Am Abend des 15.06.2026 kam es in Schortens zu einem Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Mann und zwei Personen im Alter von 21 und 22 Jahren. Die Beteiligten kannten sich persönlich. Der Beschuldigte ist der Ex-Partner der 22-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der 29-Jährige die beiden Personen am Wiesenweg auf und stellte seinen Pkw vor dem Fahrzeug der Geschädigten ab. Anschließend gab er mit einer Gasdruckwaffe mehrere Schüsse auf das Fahrzeug der beiden Personen ab. Den Geschädigten gelang es, sich mit ihrem Pkw zu entfernen und die Polizei zu verständigen. Am Fahrzeug konnten später Beschädigungen festgestellt werden, die mit den Schussabgaben in Zusammenhang stehen dürften. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte an seiner Wohnanschrift in Wilhelmshaven angetroffen werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde eine mit Metallkugeln geladene Gasdruckwaffe aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 29-Jährigen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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