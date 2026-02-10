Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kellerraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Montag, 26. Januar, 11.00 Uhr, und Montag, 09. Februar, 11.00 Uhr, in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Pohlweg in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Tür und durchwühlte die Räumlichkeit. Er flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell