Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Varel

Varel (ots)

Am Montag, 06.01.25, gegen 05:00 Uhr, geriet in der Wilhelmshavener Straße ein leerstehendes Einfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Varel-Borgstede stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Der Brand konnte zwar gelöscht werden, jedoch ist das Haus einsturzgefährdet. Die Wilhelmshavener Straße musste über die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Durch Rauchentwicklung gab es zeitweise Störungen auf der B437. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell