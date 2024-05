Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 10. bis 12.05.2024

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Am Freitagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw-Anhängergespannes und eines Motorrades. Ein 51-jähriger Mann aus Varel befuhr mit einem Pkw-Anhängergespann den Tweehörnweg in Richtung Oldenburger Straße in der Absicht, nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 26-jährigen Motorradfahrer aus Edewecht, welcher die Oldenburger Straße stadteinwärts befuhr. Der Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich infolge dessen schwere Verletzungen zu.

Varel - Am Samstagnachmittag war ein 17-jähriger Vareler mit seinem eScooter auf der Achternstraße unterwegs, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Varel - Am Samstagmorgen stellten Beamte der Vareler Polizei im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle fest, dass der Pkw VW mit einer unzulässigen Fahrwerk-Felgenkombination geführt wurde. Durch das Schleifen der Reifen an der Innenseite des Kotflügels bzw. an der Radhausverkleidung waren diese bereits erheblich beschädigt. Gegen den 33-jährigen Fahrzeug-Führer aus Bockhorn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfallflucht - Verursacher dank Zeugen ermittelt Zetel - Am Samstagvormittag beschädigte ein 92-jähriger Mann aus Zetel beim Ausparken seines Pkw Seat einen weiteren, ebenfalls auf dem Kundenparkplatz eines an der Neuenburger Straße befindlichen Einzelhandelsgeschäftes, parkenden Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Ereignisort, ohne sich um den verursachten Schaden an dem Pkw Hyundai gekümmert zu haben. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell