Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Varel sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus im Fasanenweg

Varel (ots)

Am Dienstag gelangten unbekannte Täter unbemerkt während der Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus im Fasanenweg in Varel, entwendete mehrere Schmuckgegenstände und entkamen unerkannt.

Wie der oder die Täter in das Haus gelangte(n), ist derzeit nicht eindeutig bekannt.

Wer in der Zeit zwischen Mittag und frühem Nachmittag auffällige Personen im Bereich des Tatortes gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

