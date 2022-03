Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Varel (ots)

Am Dienstagmittag,29.03.22, um 12:40 Uhr, kam es auf dem Großen Winkelsheidermoorweg in Varel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den Neuen Winkelsheidermoorweg in Richtung Glockenheide. Auf der Bahnbrücke kam ihr ein 49-jähriger Motorradfahrer entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 62-jährige erlitt leichtere Verletzungen. Sie wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

