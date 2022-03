Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 25.03.-27.03.2022

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfälle:

Auffahrunfall auf der B 210 in Jever

Am Freitag den 25.03.2022 kam es auf der B 210 zwischen den Anschlussstellen Jever Mitte und Jever Ost zu einem Auffahrunfall. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Aurich musste seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Friedeburg und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge leicht beschädigt und der Fahrzeugführer des vorausfahrenden Pkw wurde leicht verletzt.

Unfall beim Abbiegen in Middelsfähr

Am Freitag den 25.03.2022 kam es in Middelsfähr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei beabsichtigte ein 51-jähriger aus Sande von der Hauptstraße in die Straße Auf dem Deich abzubiegen. Dies nahm ein 20-jähriger Wittmunder offensichtlich nicht wahr und setzte im Abbiegevorgang zum Überholen an. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden an den Fahrzeugen.

Zusammenstoß zwischen zwei Pedelec-Fahrerinnen in Jever

Am Freitag den 25.03.2022 kam es im Bereich der Mühlenstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrerinnen. Eine 64-jährige Schortenserin beabsichtigte mit ihrem Pedelec die Fahrbahn im Bereich einer Ampelanlage zu queren. Hierzu verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Eine 29-jährige Schortenserin übersah dies und fuhr auf das vorausfahrende Pedelec auf. Es entstand Sachschaden und die 64-jährige wurde leicht verletzt.

Straftaten:

Gefährliche Körperverletzung mit Baseballschläger in Jever

Am Freitag den 25.03.2022 kam es gegen 20:40 Uhr in Jever im Bereich der Schützenhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einer Gruppe von ca. 10 Personen. Zunächst wurden die beiden Jugendlichen verbal provoziert und letztlich holte eine Person aus der Gruppe einen "Baseballschläger" hervor und schlug auf die beiden Jugendlichen ein. Eine Person wurde am Knie verletzt, die andere zum Glück nur auf den Rucksack getroffen. Anschließend entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter 04461-92110 sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzten.

Sachbeschädigung am Bahnhof Jever

Bereits in der Nacht von Donnerstag den 24.03.2022, auf Freitag den 25.03.2022, warfen unbekannte Täter mehrere Schottersteine in Richtung der Fassade des Bahnhofs in Jever. Hierdurch wurden insgesamt drei Glasscheiben beschädigt. Hinweise, die zu den Tätern führen könnten bitte unter 04461-92110 an die Polizei in Jever.

Einbruchdiebstahl in Kfz-Werkstatt Am Hillernsen Hamm in Jever

In der Zeit vom 25.03.2022, 18:30 Uhr bis 26.03.2022, 06:30 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Kfz-Betrieb im Bereich Am Hillernsen Hamm / Am Kreuzhamm in Jever ein. Im Inneren des Gebäudes wurde Bargeld entwendet.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell