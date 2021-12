Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Varel vom 03.12.-05.12.2021

Verkehrsunfallgeschehen

Bockhorn Am Samstag, 04.12.2021, gegen 14:50 Uhr, kam es in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 23-jährige Pkw-Führerin bog von der Blauhander Straße nach links in die Wilhelmshavener Straße ab. Dabei schätzte sie die Geschwindigkeit eines aus Zetel kommenden Pkw falsch ein, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Fahrzeugführerin, sowie der 32-jährige Fahrer und die 28-jährige Beifahrerin des anderen beteiligten Fahrzeuges wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Varel

Am Sonntagmorgen, 05.12.2021, gegen 06:25 Uhr, kam eine 21-jährige Pkw-Führerin auf der Jaderberger Straße, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in einen neben der Fahrbahn verlaufenden Graben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

