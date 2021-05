POL-WHV: Radfahrende im Blick - Die PI Wilhelmshaven/Friesland zieht Bilanz nach der Beteiligung an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" (mit Bildern)

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Am heutigen Morgen starteten 17 Polizeibeamte in Wilhelmshaven, Jever und Varel bei Sturm und Regen in die bundesweite Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". Sie waren zur Fahrrad- und Motorradstreife eingeteilt sowie mit den Streifenwagen unterwegs und stellten insgesamt 83 Regelverstöße fest, davon 58 durch Radfahrende und 25 durch Kraftfahrzeugführende. Ziel des Tages sollte es sein, das Verhalten von Radfahrenden sowie Kraftfahrzeugführenden in Augenschein zu nehmen und das Bewusstsein bei den Verkehrsteilnehmern für das eigene Verhalten im Kontext der Anderen zu wecken. Kontrollierte Fahrräder wurden stets auch auf technische Verkehrssicherheit überprüft und mussten, wenn erhebliche Mängel festgestellt wurden, geschoben werden. Die Beamten stellten weiterhin fest, dass mit den Fahrrädern zum Teil unerlaubt Verkehrsflächen, wie zum Beispiel die Fußgängerzone oder der Park, befahren wurden. Nicht wenige wurden angetroffen, als sie verbotenerweise auf dem Gehweg fuhren, entgegengesetzt der Fahrtrichtung den Radweg nutzten oder sogar während der Fahrt ein Smartphone bedienten. Neben der Erläuterung der Gefährlichkeit ihres Tuns erwartet sie zudem ein Verwarngeld. Ein weiterer Schwerpunkt war bei dieser Aktion zudem auf das Verhalten von PKW Fahrern gelegt, wenn dadurch Radfahrende beeinträchtigt wurden. Dies gilt für zugeparkte Radwege ebenso, wie für das zu dichte Überholen. Hier ist in der Stadt ein seitlicher Abstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Erfreulich stellten die Polizisten fest, dass der Anteil der Radfahrenden, die zu ihrem eigenen Schutz einen Schutzhelm tragen, zunimmt. Auch erfreulich viele Kinder fahren mit Rad und Helm zur Schule. In Stadtgebiet Varel wurden an den Unfallschwerpunkten sowie Hauptkreuzungen an der B 437 durch die Fahrradstreife punktuelle Kontrollen durchgeführt. Die Radstreife fand dabei in der Bevölkerung regen Zuspruch. Zusätzlich waren die Beamten auf dem Vareler Wochenmarkt, auf dem sie Infobroschüren verteilten, sowie in der Fußgängerzone unterwegs. Fazit: Insgesamt stellten die Beamten 83 Regelverstöße fest, davon 58 durch Radfahrende und 25 durch Kraftfahrzeugführende. Bei 19 Rädern wurde der technische Zustand beanstandet, in zehn Fällen sogar die Weiterfahrt untersagt. Sechsmal war das benutzte Mobiltelefon der Grund für die Kontrolle und 17 Fahrradfahrende waren dort unterwegs, wo es für sie verboten war. Nach Abschluss des Tages sind die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten durchaus zufrieden, auch, wenn die hohe Zahl der festgestellten Verstöße zeigt, dass noch viel zu verbessern ist. Es ist aber durch die Aktion gelungen, die Fahrradfahrenden wieder mehr in den Focus des allgemeinen Verkehrs zu rücken, denn neben den Fußgängern sind sie die schwächsten und verletzlichsten Verkehrsteilnehmer auf der Straße und bedürfen besonderer Rücksicht. Die PI Wilhelmshaven/Friesland begleitete die Aktion weiterhin auf ihrem eigenen Twitter-Account mit Beiträgen, die insgesamt 4000 Zugriffe erhielten. Hier geht es zum Twitter-Account: https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI Hier ist die Auftaktpressemitteilung am Montag https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4905696 und die Pressemitteilung vom heutigen Morgen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4907296 zu finden.

