Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.02.2021, gegen 22.14 Uhr, entzog sich ein Fahrzeugführer eines Pkw BMW auf der Peterstraße in Höhe Banter Weg mit stark überhöhter Geschwindikgeit einer Verkehrskontrolle. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, musste die Verfolgung des flüchtigen Pkw relativ schnell abgebrochen werden. Nur wenige Minuten später teilten Zeugen einen schweren Verkehrsunfall in der Schaarreihe, Höhe eines Geldinstituts, mit. Der auf dem Beifahrersitz festgestellte 47-jährige Halter des besagten BMW wurde mit schweren Verletzungen angetroffen, der Fahrer des Unfallfahrzeugs war offenkundig geflüchtet. Mittels Wärmebildkamera unterstützte der Polizeihubschrauber die polizeilichen Suchmaßnahmen, da stark zu vermuten war, dass der Flüchtige ebenfalls erhebliche Verletzungen davongetragen hatte. Das unfallbeschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Heute Morgen, gegen 07.10 Uhr, benachrichtigte der Flüchtige aus einer Wohnung in der Weserstr. heraus den Rettungsdienst. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten im Klinikum Wilhelmshaven eine deutliche Alkoholisierung des 27-jährigen Patienten fest. Es konnten eindeutige Spuren gewonnen werden, die auf eine Täterschaft des 27-jährigen Mannes zur besagten Verkehrsstraftat hindeuten. Das Unfallfahrzeug wurde nach weiteren Spuren von der Kriminaltechnik der Polizei untersucht. Die weiterführenden Ermittlungen dauern an.

