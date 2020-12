POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 18.12. - 20.12.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Versuchter Diebstahl, tatverdächtige Person festgestellt In der Nacht zu Sonntag wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die sich in der Weserstraße an geparkten Pkw zu schaffen mache. Nach ersten Feststellungen hat die Person zumindest einen, vermutlich unverschlossenen, Pkw geöffnet und sich darin aufgehalten. In Tatortnähe wurde der 27-jährige Beschuldigte mit Anzeichen für eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Die Person wurde in Gewahrsam genommen. Diebesgut wurde nicht festgestellt. Dennoch wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Graffity In Aldenburg wurden in der Nacht zu Samstag acht Garagentore durch unbekannte Täter mit Farbe beschmiert. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 04421/9420 an die Polizei zu wenden.

Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein Nach diversen Verkehrsverstößen wurde am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, ein Pkw-Fahrer in Fedderwardergroden festgestellt, der erheblich alkoholisiert war. Zudem war dem 29-jährigen bereits der Führerschein wegen Trunkenheit entzogen worden. Nach der erforderlichen Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung Samstagnacht wurden in der Oldeoogestraße mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten angetroffen, die sich nicht an die geltenden Corona-Vorschriften hielten. Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet. Genauso erging es den vier Insassen eines Pkw aus vier Haushalten, die in einem Pkw angetroffen und kontrolliert wurden.

Missglückte Wagenwäsche Samstagmittag kam es zu einem Unfall in der einer Waschanlage am Banter Weg. Offenbar rollte ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe an, nachdem der Fahrer das Fahrzeug verlassen hatte. Es wurden ein weiterer Pkw und die Waschanlage erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

