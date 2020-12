Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 18.12. - 20.12.2020

Verkehrsunfallflucht in Bockhorn Am Freitag, 18.12.2020, in der Zeit von 04:30 bis 06:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Bockhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchiert einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw und entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Audi. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt das Polizeikommissariat in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 entgegen.

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Pedelecfahrer Am Freitag, 18.12.2020, um 20:45 Uhr, kam es in der Neuenburger Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Pedelec- und einem 41-jährigen Fahrradfahrer. Der Pedelecfahrer befuhr den dortigen Radweg in Fahrtrichtung Neuenburg und stieß mit dem entgegen kommenden Radfahrer zusammen. Der Pedelecfahrer zog sich bei dem daraus resultierenden Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Da der Pedelecfahrer vermutlich leicht alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Einbruchdiebstahl mit anschließendem Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 19.12.2020, um 08:30 Uhr, brach ein 15-Jähriger die Bürotür seiner Wohngruppe in Bockhorn auf und entwendete dort gemeinsam mit einem 13-Jährigen Mitbewohner einen Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss wollten sie mit dem zugehörigen Pkw nach Varel fahren, um eine Freundin abzuholen und dann die Fahrt weiter bis Oldenburg fortsetzen. Auf dem Weg von Bockhorn nach Varel fiel der Pkw einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin auf, weil der am Steuer sitzende 13-Jährige Rotlicht keine Beachtung schenkte. Der Pkw konnte in Varel von der Polizei gestoppt werden. Es wurden Verfahren wegen Einbruchdiebstahls gegen beide und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 13-Jährigen eingeleitet.

