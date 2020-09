Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Varel sucht Zeugen nach einer Unfallflucht- 16-jähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt - Pkw setzt seine Fahrt fort

Varel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 07.20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Varel mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg in der Mühlenstraße. Hier fuhr er nach eigenen Angaben bei Grünlicht über die Fußgängerfurt an der Ampelkreuzung zur Düsternstraße, um dann in Richtung der dortigen Schuhe weiterzufahren. Hierbei wurde er von einem nachfolgenden abbiegenden PKW am Hinterrad erfasst, wodurch er auf die Fahrbahn stürzte. Der verursachende PKW setzte seine Fahrt fort, ohne dass sich der Fahrzeugführer um den 16-Jährigen kümmerte. Es soll sich bei dem PKW um einen silberfarbenen handeln, möglicherweise um einen VW. Da sich zur Unfallzeit Personen auf dem Weg zur Arbeit oder Schule befunden haben dürften, ist davon auszugehen, dass der Vorfall beobachtet worden ist. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

