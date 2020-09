Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verabschiedung bei der Polizeistation Zetel - Jost Breden geht in den Ruhestand (mit Bildern)

Der Leiter des Polizeikommissariats Varel, Erster Polizeihauptkommissar Rainer Schönborn, verabschiedete am vergangenen Freitag Polizeihauptkommissar Jost Breden nach über 43 Jahren aus dem Polizeidienst in den wohlverdienten Ruhestand.

Nach zunächst sieben Jahren bei der Bundespolizei, ehemals Bundesgrenzschutz, wechselte Breden am 01.09.1984 in den Polizeivollzugsdienst des Landes Niedersachsen. Seine erste Station war das 1. Polizeirevier Wilhelmshaven, von dort ging es für Breden über den Unfalldienst Wilhelmshaven am 01.10.1994 zur Polizei nach Varel.

Dort war er über mehrere Jahre Dienstabteilungsleiter im Einsatz- und Streifendienst und im Anschluss Ermittler im Kriminal-und Ermittlungsdienst des Kommissariats. Zuletzt versah Breden seinen Dienst als Leiter der Polizeistation Zetel.

In einer kleinen Feierstunde im Kreise einiger Kolleginnen und Kollegen, darunter auch langjährige Mitstreiterinnen und Mitstreiter, würdigte Rainer Schönborn Jost Bredens dienstlichen Werdegang. In seiner Laudatio bezeichnete Schönborn Breden als vielseitig interessierten, stets aufgeschlossenen und zuverlässigen Kollegen, der nicht nur für eine gute Stimmung innerhalb der Truppe sorgte, sondern der auch mit dem richtigen humorvollen Spruch zur richtigen Zeit an den polizeilichen Auftrag erinnern konnte. "Ach, willst du auch mal wieder Arbeiten", war u. a. einer solcher Ansagen, so Schönborn.

"Von seinen gut 43 Dienstjahren war er allein 25 Jahre und 10 Monate für die Bürgerinnen und Bürger des friesischen Südkreises da", führte Rainer Schönborn weiter aus.

Breden hatte in all den Jahren stets Bürgerkontakt und war sowohl im Kollegenkreis als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern durch sein aufgeschlossenes Wesen und sein Fachwissen anerkannt und sehr beliebt.

Zur Erinnerung und als Dankeschön überreichte Rainer Schönborn Jost Breden ein Bild der Dienststelle, auf dem neben den Dienststellen Varel, Zetel und Bockhorn weiterhin alle Kolleginnen und Kollegen abgebildet sind.

