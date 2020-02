Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Börsenstraße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 06.02.2020, touchierte im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 16:00 Uhr der bislang unbekannte Verursacher vermutlich beim Ausparken mit seinem Fahrzeug den auf einem Parkstreifen in der Börsenstraße in Höhe der Hausnummer 115 geparkten gelben Pkw der Marke Mercedes. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im Heckbereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

