POL-WHV: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Zeuge sieht noch zwei Personen flüchten - Türbeschlag war bereits demontiert, es blieb beim Versuch - Polizei bittet um weitere Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Dienstagabend, 04.06.2019, kam es in der Zeit von 19:30 - 19:50 Uhr in der Rüstersieler Straße zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch.

Zwei Zeugen bemerkte um diese Uhrzeit zwei Personen, die sich auf zwei Grundstücken aufhielten und u.a. um das Haus rannten. Als die Personen angesprochen wurden, wären beide in nördliche Richtung auf der Rüstersieler Straße weggelaufen. Nachdem beide weg waren, wurde an einem Wohnhaus festgestellt, dass der Türbeschlag der hinteren Eingangstür demontiert wurde und es lagen Schraubendreher auf dem Boden.

Die Frau wird mit einer dicklichen Statur beschrieben und soll zwischen 40 - 50 Jahr alt gewesen sein. Sie soll außerdem dunkle schulterlange Haare gehabt haben und dunkel bekleidet und etwa 160 - 175 cm groß gewesen sein.

Der Begleiter wird deutlich jünger beschrieben, jugendliches Alter bzw. um die 20 Jahre alt. Er soll außerdem schlank, etwa 180 cm groß gewesen sein und zur Tatzeit vermutlich eine kurze Hose getragen haben.

Personen, die in dem Wohngebiet dieses Pärchen oder anderweitig Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

