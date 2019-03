Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit 4 Leichtverletzten

Vlotho (ots)

(mas) Heute (03.03.), gegen 13.50 Uhr, kam es auf der Detmolder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 63-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit ihrem schwarzen Renault die Detmolder Straße aus Richtung Exter kommend. Die 63-Jährige geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn im Bereich einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte diese zunächst einen entgegenkommenden PKW, Opel Corsa in schwarz, einer 20-Jährigen aus Minden. Anschließend kam die 63-Jährige mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 63-Jährige, ihren beiden Mitfahrer auf der Rücksitzbank ( 5 und 3 Jahre alt), sowie eine 27-Jährige Mitfahrerin des entgegenkommenden PKW leicht verletzt. Die Verletzten wurden vorsorglich mittels angeforderter Rettungswagen verschiedenen Krankenhäusern zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 12000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Detmolder Straße einseitig gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

