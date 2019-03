Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufmerksame Zeugin - Einbrecher in Bäckerei festgenommen

Herford (ots)

(mmb) Am Samstag (02.03.2019) um 01:20 Uhr nahm eine aufmerksame Zeugin am Neuen Markt das Klirren einer Fensterscheibe wahr. Bei einer Nachschau konnte sie dann eine Person beobachtet, die durch ein beschädigtes Fenster in eine Bäckerei einstieg. Durch die alarmierten Polizeibeamten wurde daraufhin ein 36-jähriger Mann in den Räumlichkeiten festgenommen.

