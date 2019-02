Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pakete aus LKW auf Autohof gestohlen - Plane aufgeschnitten

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (25.2.), 22:00 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Plane eines Sattelaufliegers und stahlen Teile aus der Ladung. Der Fahrer hatte seinen 15-Tonner-LKW am Montagabend auf dem Gelände des Autohofs an der Osnabrücker Straße geparkt und sich unter anderem schlafen gelegt. Als er am nächsten Morgen erwachte, bemerkte er Schnitte in der Plane. Offensichtlich war ein Befestigungsband zerstört und die Heckklappe beschädigt worden. Die Täter hatten Pakete von einer Palette eines Online-Händlers in unbekannter Stückzahl und mit unbekanntem Inhalt entwendet. Die Polizei bittet um verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

