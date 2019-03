Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Begegnungsverkehr drängelt in Engstelle

Herford (ots)

(um) Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat zu einem besonderen Unfall, der sich am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr, auf der Lockhauser Straße zugetragen hat, dauern an. Links und rechts parkende Autos an der Unfallstelle verengen dort die Fahrbahnbreite. Zur Unfallzeit befuhr ein 21-Jähriger aus Rahden mit seinem BMW die Lockhauser Straße in Richtung Lippe. Kurz vor der Kreisgrenze war er in eine Engstelle, in der sich zwei weitere Fahrzeuge jeweils am linken und rechten Fahrbahnrand gegenüber geparkt befanden. Ein entgegenkommender blauer Ford Fiesta Fahrer fuhr nun ebenfalls in die Engstelle ein. Um einen Zusammenstoß der Automobile zu vermeiden, lenkte der BMW Fahrer seinen Wagen nach rechts. Hierbei stieß er gegen den am rechten Fahrbahnrand in seine Fahrtrichtung geparkten PKW. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 7.000.- Euro. Der entgegenkommende Fahrer mit dessen blauen Fiesta setzte die Fahrt unverrichteter Dinge fort und kümmerte sich nicht um seine Unfallbeteiligung. Weiterhin fuhr der andere geparkte nicht beschädigte PKW vom Unfallort, bevor die Polizei eintraf. Die Polizei bittet daher Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

