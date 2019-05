Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Der Missbrauch eines Notrufs ist eine Straftat - die vorgetäuschte Notlage kann lebensrettende Maßnahmen blockieren und behindern - Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagabend, 06.05.2019, teilte eine männliche Person gegen kurz vor 21 Uhr über den Notruf der Rettungsleitstelle Friesland mit, dass er jemandem etwas angetan hätte. Als Einsatzort für die angeforderten Einsatz- bzw. Rettungskräfte wird die Marktstraße 80 genannt. Das Telefonat wurde beendet, beim Eintreffen der eingesetzten Beamten war keine Person mehr am Einsatzort.

Der Notruf wurde über eine Telefonzelle in der Marktstraße abgesetzt und nach derzeitigem Sachstand geht die Polizei davon aus, dass weder eine Straftat noch eine Notlage vorlag.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei eindringlich vor dem Missbrauch wichtiger Einsatz- und Rettungsketten:

"Personen, die sich aus Scherz oder aus welchen Gründen auch immer, eine Notsituation oder gar eine Straftat vortäuschen, blockieren die Notrufleitungen und beschäftigen Einsatz-und Rettungskräfte, die unter Umständen woanders tatsächlich benötigt werden" warnt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Bei diesen Fällen leiten wir ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs eines Notrufs ein und prüfen die Sachlage genau!"

Die Polizei bittet zur weiteren Aufklärung der Umstände um ergänzende Hinweise:

Zeugen, die am Montagabend, 06.05.2019, eine männliche Person in der Nähe der Telefonzelle in der Marktstraße, Höhe Hausnummer 80 gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

