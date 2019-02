Polizei Münster

POL-MS: Auf schmalem Radweg überholt - Zwei Verletzte

Münster (ots)

Eine 58-jährige Fahrradfahrerin überholte am Montag (18.2., 16:25 Uhr) auf einem schmalen Radweg der Straße Inselbogen eine 45-jährige Radlerin und verletzte sie leicht.

Die 58-Jährige war Richtung Weseler Straße unterwegs. Trotz des geringen Platzes kündigte sie durch klingeln an, die 45-Jährige mit ihrer Leeze überholen zu wollen. Die 45-Jährige fuhr so weit wie möglich nach rechts. Als die Münsteranerin dennoch an ihr vorbeifuhr, stießen die Lenker der Räder aneinander und verhakten sich. Die beiden Frauen stürzten gegen einen geparkten Transporter, fielen auf den Boden und verletzten sich leicht.

Rettungskräfte brachten die 58-Jährige in ein Krankenhaus. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

