Polizei Münster

POL-MS: Auto fährt auf Autobahn 43 in Leitplanke - 46-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 46-Jähriger verletzte sich am Montagnachmittag (18.2., 16.01 Uhr) leicht, als er auf der Autobahn 43 die Kontrolle über seinen Audi verlor. Der Mann aus Haltern war auf der linken Spur in Richtung Münster unterwegs. Bei Recklinghausen geriet der 46-Jährige mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke. Der Wagen driftete über die Spuren und stieß auf dem rechten Fahrstreifen gegen einen Sattelzug. Der Audi schleuderte zurück und kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Ein nachfolgender Ford eines 51-jährigen Marlers wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen in ein Krankenhaus.

