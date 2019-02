Polizei Münster

POL-MS: Trio erbeutet Handtasche und Handy - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein Trio entwendete Sonntagmorgen (17.2., 9.50 Uhr) an der Kristiansandstraße einer 48-Jährigen die Handtasche und das Handy. Die Münsteranerin ging durch einen angrenzenden Park, als die Täter von hinten an sie herantraten. Einer zog ihr die Handtasche von der Schulter und griff nach dem Handy. Dieses hielt die 48-Jährige gerade ans Ohr. Die Täter flüchteten. Alle haben eine dunkle Hautfarbe, sind circa 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Einer trug einen bunten Pullover in rot-lila-pink, eine blaue Hose, weiße Schuhe und hat sehr kurze Haare. Der Zweite hat schwarze, lange Haare und einen Bart. Er trug einen weißen Adidas-Pullover, eine dunkle Jeanshose und blaue Schuhe. Der Dritte war schwarz gekleidet und hat kurze, blonde Haare. Einer der Täter wurde von seinen Komplizen "Ibrahim" gerufen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

