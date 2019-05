Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr in Zetel und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Varel

Wilhelmshaven (ots)

zetel und varel. Am frühen Mittwochabend, 08.05.2019, erhielt die Polizei Kenntnis, dass ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden seines Pkw von der Fahrbahn abgekommen sei. Die eingesetzte Polizeistreife stellte in der Straße Ellens fest, dass der 35-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Dacia unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig erfolgter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,54 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich und der Führerschein beschlagnahmt wurden.

Die Beamten untersagten außerdem die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Bereits am Nachmittag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in Obenstrohe den 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus Bockhorn. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Cannabiskonsum, so dass von dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen wurde, das Ergebnis bleibt abzuwarten. erhoben. Der Betroffene muss sich nun in einen Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

