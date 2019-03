Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte Bedrohung und Beleidigung in Wilhelmshaven - Unbekannter bedroht Personen mit einem Messer

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Freitagmittag, 01.03.2019, wurde bei der Polizei eine Bedrohung und Beleidigung angezeigt, die sich gegen 13:50 Uhr in einem Bus, Linie 6, von der Möwenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt ereignet haben soll.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll an der Haltestelle Posener Straße eine männliche Person eingestiegen sein, der sich in den Weg eines anderen Fahrgastes stellte, der gerade zum Fahrer nach vorne laufen wollte.

In der Folge kam es zu mehreren Pöbeleien und zu einem Streit zwischen beiden Männern, der so eskalierte, dass der vorher eingestiegene Mann ein Messer gezückt und damit den Fahrgast bedroht haben soll.

Der bislang unbekannte Mann soll dann am Rathausplatz aus dem Bus ausgestiegen sein.

Bei der bedrohten Person handelt es sich um einen 29-Jährigen, der unbekannte Täter soll schwarze kurze Haare gehabt haben, ca. 170 cm groß, schlank und Anfang 40 Jahre alt gewesen sein.

Nach einer ersten Befragung sollen während der über 20 Minuten andauernden Fahrt mehrere Personen in dem Bus gewesen sein, die weder eingeschritten sind, noch bei der Polizei angerufen haben. Diesbezügliche Ermittlungen dauern an.

Gegen 14:10 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, weil es im Mühlenweg erneut zu einer Bedrohung mit Messer gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich eine unbekannte männliche Person im Mühlenweg, in Höhe der Hausnummer 163 bei der Mülltonnenanlage aufgehalten haben.

Der Mann urinierte gegen die Mülltonnen und als er daraufhin angesprochen wurde, hätte der Mann sofort ein Messer hervorgeholt und in die Richtung der meldenden Personen gehalten.

Als der Unbekannte bemerkte, dass die Polizei gerufen wird, flüchtete er in zu Fuß in Richtung Kopperhörner Mühle.

Diese Person soll etwa 175 cm groß und 35 bis 40 Jahre alt und mit einer Sonnenbrille bekleidet gewesen sein.

Ob es sich bei den beiden angezeigten Fällen um den gleichen Täter handelt, wird derzeit geprüft, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die ergänzende Angaben zu den beiden Vorfällen oder zu der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

