Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kraftstoff entwendet++Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kraftstoff entwendet+ Langwedel. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend entwendeten bislang unbekannte Täter den Inhalt eines Kraftstofftanks einer abgestellten Sattelzugmaschine in der Straße Hirsekamp. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+ Achim. Am Sonntagmorgen kam eine Autofahrerin auf der Bahnhofstraße von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Eine 38-jährige Chevrolet-Fahrerin befuhr gegen 9 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Badener Holz, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte sie mit einer Steinmauer. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

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