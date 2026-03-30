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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kraftstoff entwendet++Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kraftstoff entwendet+ Langwedel. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend entwendeten bislang unbekannte Täter den Inhalt eines Kraftstofftanks einer abgestellten Sattelzugmaschine in der Straße Hirsekamp. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+ Achim. Am Sonntagmorgen kam eine Autofahrerin auf der Bahnhofstraße von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Eine 38-jährige Chevrolet-Fahrerin befuhr gegen 9 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Badener Holz, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte sie mit einer Steinmauer. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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  • 29.03.2026 – 11:52

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    Verden/Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++Taschendiebstahl im Supermarkt++ Achim. Am Freitagvormittag wurde einer älteren Frau aus Achim beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Embser Landstraße das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden. ++Diebstahl an Kirche++ Ottersberg. Vermutlich ...

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    POL-VER: +Ohne Führerschein, dafür unter Einfluss++Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw++Schmuck und Bargeld gestohlen++Einbrecher bei Tat gestellt++Fußgängerin angefahren+

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