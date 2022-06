Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Dörverden ++

Landkreis Verden (ots)

Dörverden. Heute, gegen 14 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden - eine davon schwer.

Ersten Informationen zufolge war eine 82-jährige Fahrerin eines VW Up! auf der Großen Straße in Richtung Barme unterwegs. Mit ihr im VW Up! saß ihr 93-jähriger Mitfahrer. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem VW eines 71-Jährigen zusammen.

Die 82-jährige wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite sie zunächst aus ihrem VW Up!. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 93-Jährige und der 71-Jährige wurden ebenfalls verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden.

Die Große Straße musste zwischen der Straße An der Mühle und der Diensthoper Straße bis 17:15 Uhr voll gesperrt werden.

