Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe gelangen in Kfz-Werkstatt ++ Hoflader gerät in Brand ++ Radfahrer schwer verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Diebe gelangen in Kfz-Werkstatt

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Kfz-Werkstatt in der Bahnhofstraße und entwendeten mehrere technische Geräte. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und wertet diese nun aus. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen gebeten.

Hoflader gerät in Brand

Worpswede. Aus bislang unklarer Ursache geriet ein Hoflader in einer Scheune in der Heudorfer Straße in Brand. Der 48-jährige Eigentümer und sein 23-jähriger Sohn konnten den Hoflader eigenständig aus der Scheune entfernen. Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Hüttenbusch löschte das Feuer ab, ohne dass die weitere Umgebung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der genaue Sachschaden ist derzeit unbekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Radfahrer schwer verletzt

Ritterhude. Ein 70-jähriger Radfahrer verletzte sich am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wechselte zuvor in der Straße "Nordseite" plötzlich vom Radweg auf die Fahrbahn und wurde von einem VW eines 30-Jährigen erfasst. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

