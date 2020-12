Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Radfahrer kollidiert beinahe mit Fußgängern

Am Mittwoch erlitt ein Radler bei einem Unfall in Birenbach leichte Verletzungen.

UlmUlm (ots)

Wie der 54-Jährige am Donnerstag der Polizei mitteilte, war er am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Fuß-/Radweg von Wäschenbeuren in Richtung Göppingen unterwegs. Nach einem Einkaufsmarkt seien eine Frau und zwei Kinder auf dem unbeleuchteten Weg gestanden. Er machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß mit den Fußgängern zu verhindern. Dabei stürzte er vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Danach soll sich mit der Frau ein Streitgespräch entwickelt haben. Den genauen Unfallhergang ermittelt jetzt die Verkehrspolizei aus Mühlhausen. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefon-Nr. 07335/96260 melden. Wichtig für die Ermittlungen wären insbesondere die Mutter der etwa drei bis sechs Jahre alten Kindern. Sie soll lange, blonde Haare haben. Und ein älterer Herr.

+++++2302428

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

