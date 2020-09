Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gefahrstoff ausgelaufen - keine Gefahr für die Bevölkerung

Oyten (ots)

Zur Sichtung eines Lecks in einem Gefahrstoffbehälter kam es am Dienstagvormittag auf einem Betriebsgeländer in der Rudolf-Diesel-Straße. Die Leckage wurde beim Umladen des Behälters bemerkt. Es liefen nach derzeitigen Erkenntnissen circa 10 bis 20 Liter des Gefahrstoffes aus. Hierbei fand kein Eindringen in das Erdreich statt. Im weiteren Verlauf wurde der Gefahrstoff durch die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen. Außerdem wurde ein Mitarbeiter vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Ortsfeuerwehren Oyten und Bassen sowie der Gefahrgutzug der Kreisfeuerwehr Verden im Einsatz. Die Rudolf-Diesel-Straße war für rund 1,5 Stunden an den Einmündungen zur Oytermühle sowie zur Bockhorster Dorfstraße vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell