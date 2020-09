Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zusammenstoß von zwei Radfahrern ++ Fünf Fahrzeuge an Unfall beteiligt ++ Zwei Autos nicht mehr fahrbereit ++ Auto nach Unfall abgeschleppt

Landkreis Osterholz (ots)

Zusammenstoß von zwei Radfahrern

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern kam es am Montagabend im Bereich der Einmündung Heidkampstraße/Querstraße. Ein 50 Jahre alter Radfahrer bog von der Querstraße nach links in die Heidkampstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Fahrradfahrer, der in der Heidkampstraße in Richtung Bremer Straße unterwegs war. Der 39-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden an den Rädern.

Fünf Fahrzeuge an Unfall beteiligt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen kam es am Montag gegen 14:45 Uhr auf der B7 rund 200 Meter vor der Abfahrt Pennigbüttel. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Lkw-Gespanns war auf der Bundesstraße in Richtung Ritterhude unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Infolgedessen bremsten mehrere entgegenkommende Autos stark ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste der 58 Jahre alte Fahrer des ersten Autos auf der Gegenspur ab und lenkte sein Auto zur Seite, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein dahinterfahrender 32-Jähriger konnte nach ersten Erkenntnissen nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr an dem Wagen des 58-Jährigen vorbei. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt ein weiterer 30 Jahre alter Mann mit seinem Transporter ebenfalls an, wurde jedoch durch einen weiteren 53-jährigen Autofahrer an das Auto des 58-Jährigen geschoben. Insgesamt wurden mindestens drei Personen leicht verletzt. Vor Ort waren neben der Polizei drei Rettungswagen eingesetzt. Außerdem wurde das Auto des 53-Jährigen abgeschleppt.

Zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Montagmittag in der Alten Dorfstraße. Ein 75 Jahre alter Autofahrer fuhr rückwärts von einer Grundstückseinfach auf die Alte Dorfstraße und kollidierte hierbei mit einem in Richtung Landesstraße 135 fahrenden 50-Jährigen. Hierbei verletzte sich der jüngere Mann leicht. Außerdem entstand ein Schaden von rund 3500 Euro und beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Lilienthal. Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagnachmittag in der Straße "Kleinmoor". Ein 81 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 15:30 Uhr auf einen vor ihm fahrenden 46-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß blieben die beiden Männer unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro und der Wagen des 46 Jahre alten Mannes wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell