Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt ++ Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs ++ Unter Drogeneinfluss unterwegs - Betäubungsmittel sichergestellt ++ Weißer Transporter gestohlen

Landkreis Verden (ots)

Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Verden. Zu einem Auffahrunfall kam es am frühen Dienstagnachmittag in der Straße "Osterkrug". Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte eine 36-jährige Autofahrerin das Anhalten des vor ihr fahrenden 43-Jährigen zu spät und fuhr auf. Hierdurch wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Außerdem entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro und beide Autos wurden abgeschleppt.

Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Kirchlinteln. Den 39 Jahre alten Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs kontrollierte die Polizei am Dienstagnachmittag in der Landstraße. Der Mann war mit dem sogenannten E-Scooter unterwegs, obwohl für diesen kein gültiger Versicherunggschutz vorlag. Außerdem ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Mannes. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass bei der Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen dieselben Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren gelten.

Unter Drogeneinfluss unterwegs - Betäubungsmittel sichergestellt

Oyten/A1. Beamte und Beamtinnen des Hauptzollamts Bremen und der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten am Montagvormittag einen 33 Jahre alten Autofahrer auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Im Rahmen der Kontrolle durchsuchte der Zoll das Auto und fand hierbei eine geringe Menge Haschisch auf. Die Polizei stellte die Betäubungsmittel sicher und führte einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe bei dem 33-Jährigen veranlasst wurde. Zudem leitete die Polizei ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Am Dienstagabend arbeiteten das Hauptzollamt Bremen und die Autobahnpolizei Langwedel erneut auf der Autobahn 1 zusammen. Bei einer Fahrzeugkontrolle des Zolls wurde eine geringe Menge Marihuana festgestellt und die Polizei verständigt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief bei dem 52 Jahre alten Mann ebenfalls positiv, woraufhin weitere Maßnahmen getroffen wurden.

Weißer Transporter gestohlen

Oyten. Zu einem Fahrzeugdiebstahl kam es zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in der Industriestraße, die parallel zur Achimer Straße verläuft und von der Straße "An der Autobahn" abgeht. Bislang Unbekannte betraten zunächst ein Betriebsgelände und verschafften sich dort Zugang zu dem weißen Mercedes-Benz-Sprinter. Im Anschluss entwendeten sie das Fahrzeug. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim oder unter der Telefonnummer 04207-1285 bei der Polizeistation in Oyten zu melden.

