POL-VER: Zukunftstag bei der Polizeinspektion Verden/Osterholz

An allen drei Standorten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz waren heute besonders junge Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Am bundesweiten Zukunftstag ermöglichte auch die Polizei einen Einblick in das tägliche Geschehen. Mit ähnlichen Aktionen wurden den Kindern in Verden, Achim und Osterholz-Scharmbeck das Leben einer Polizistin / eines Polizisten gezeigt. Es begann mit einem Vortrag über Falschgeld. Als dieser zu Ende war, beobachtete der Referent, wie sein Auto aufgebrochen wurde. Nun war es an den Kids die richtigen Aktionen zu treffen, um den flüchtigen Täter zu schnappen. Als erstes wurde der Notruf abgesetzt. Da der Verdacht begründet war, dass es ein Serientäter war, wurde auch gleich eine Ermittlungsgruppe gegründet. Es folgte die Spurensuche am Auto und ein Besuch der Einsatzzentrale. Zwischenzeitlich erfuhren die Kinder, das der "Dieb" festgenommen wurde. Nun ging es weiter. Jemand hatte gesehen, dass er aus einem Auto ausgestiegen ist und vor seiner Festnahme noch einen Schlüssel fortwarf. Nun musste der Spürhund ran. Zuerst suchte er erfolgreich den Schlüssel im Gras und anschließend "erschnüffelte" er auch noch Beweise im Auto. In Achim gab es noch ein weiteres Highlight: Auf der Rettungswache des DRK wurde den Kindern u.a. das konkrete Verhalten bei Notfällen gezeigt. Ein Rettungswagen durfte von innen besichtigt werden. Bei der Feuerwehr Achim wurde das Berufsbild sowie die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr Achim vorgestellt. Anschließend wurden die Kinder mit der Drehleiter auf eine Höhe von ca. 10 m gefahren. Ein gelungener Vormittag, der allen Spaß gemacht hat.

