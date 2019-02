Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ergebnisse einer Kontrolle: Fahrzeugführer sind häufig abgelenkt

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Am Montag zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr führten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz eine Verkehrskontrolle im Hinblick auf Ablenkung im Straßenverkehr durch das Nutzen von Mobiltelefonen durch. Die Beamten hatten sich auf der B74 in Osterholz in Richtung Scharmbeckstotel aufgestellt: Zwei Beamte in Zivil beobachteten den vorbeifahrenden Verkehr und gaben ihre Hinweise per Funk an ein Kontrollteam, das dann die Fahrzeuge stoppte und die Fahrzeugführer notierte. Das ernüchternde Ergebnis: in diesen zwei Stunden wurden 10 Pkw- und ein Lkw-Fahrer festgestellt, welche erkennbar ihr Handy benutzten. Teilweise konnten weitere Verstöße auf Grund von Kapazitätsengpässen an der Kontrollstelle nicht verfolgt werden, so auch ein Motorradfahrer, welcher während der Fahrt auf seinem Handy tippte. Der Blick auf das Smartphone ist deshalb so gefährlich, weil die Fahrer auf sich plötzlich ändernde Verkehrssituationen meist nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Solche Situationen sind fester Teil der alltäglichen Teilnahme am Straßenverkehr - sie entstehen sowohl bei hohen Geschwindigkeiten auf Autobahnen und außerhalb geschlossener Ortschaften, im ständig wechselnden Stadtverkehr als auch während der gemeinsamen Teilnahme am Verkehr mit Radfahrern und Fußgängern.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell