Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Alkoholisiert Unfall verursacht+Unfall zwischen Pkw und Pedelec+Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall+Zeugen gesucht: Gefährliches Manöver mit Pkw auf Fußgängerweg

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Alkoholisiert Unfall verursacht

Verden. Am Dienstagabend kam es "Am Meldauer Berg" zu zwei Verkehrsunfällen, die eine 53-jährige Fahrerin eines Citroen beim Einparken wohl aufgrund von Alkoholeinfluss verursachte. Demnach wollte sie zunächst rückwärts in eine Parklücke einparken und fuhr gegen einen daneben geparkten Renault. Anschließend fuhr sie die Straße ein Stück weiter in Richtung der Straße "Am Alten Pulverschuppen" und gegen einen am Fahrbahnrand haltenden Ford eines 28-Jährigen. Insgesamt ist ein Sachschaden von etwa 4.700EUR entstanden. Die Frau entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte mithilfe von Zeugenangaben durch die Beamten der Polizei Verden im Rahmen der Fahndung jedoch gestellt werden. Bei Antreffen der Verursacherin entstand der Verdacht, dass sie unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Atemalkoholwert von 2,48 Promille. Gegen die 53-Jährige wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zwei Pkw prallen aufeinander

Lilienthal. Ein 73-jähriger Fahrer eines Kia fuhr am frühen Dienstagnachmittag mit einem 66-jährigen Beifahrer von einem Grundstück nach links auf die Heidberger Straße in Richtung Lilienthal. Dabei übersah er einen Nissan eines 53-jährigen Fahrers, der von links aus Richtung Lilienthal kam. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 15.000EUR. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden beteiligten Fahrer verletzten sich leicht; der 73-Jährige und sein 66-jähriger Beifahrer wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall zwischen Pkw und Pedelec

Lilienthal. Am späten Dienstagnachmittag kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin an der Falkenberger Landstraße, Ecke "Auf dem Kamp". Während eine 73-jährige Fahrerin eines Peugeot aus der Straße "Auf dem Kamp" nach rechts auf die Falkenberger Landstraße einbog, querte eine Radfahrerin die Straße. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 800EUR. Die Radfahrerin verletzte sich leicht. Die Polizei Lilienthal bittet zur Ermittlung des genauen Geschehens unter 04298/92000 um Zeugenhinweise.

Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall

Schwanewede. An späten Dienstagabend wollten Beamte der Polizei Osterholz einen 22-Jährigen in einem Audi A4 kontrollieren, der mit seinem Fahrzeug auf einem Schotterplatz in der Straße "An der Kaserne" in Richtung des Waldgebietes stand. Als diese sich näherten, startete er den Motor und fuhr einfach davon. Auf seiner Flucht in Richtung Schwanewede durchbrach er eine Sperrschranke, kam später nach links von der Fahrbahn ab und prallte nach einer Strecke von insgesamt nur etwas mehr als einem Kilometer gegen einen Baum. Am Pkw entstand Sachschaden über mehrere tausend Euro, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt und stand weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Eine plausible Erklärung für das gefährliche Manöver konnte der 22-Jährige nicht nennen.

Zeugen gesucht: Gefährliches Manöver mit Pkw auf Fußgängerweg

Ritterhude. Am späten Montagnachmittag gegen 17:10 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit Beifahrer in einem dunklen Kleinwagen auf dem Geh- und Radweg rechtsseitig der Riesstraße in Richtung Bremen und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Ein 79-jähriger Fahrer eines Ford, der in derselben Richtung auf der Straße fuhr, konnte einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern, denn der junge Mann beschleunigte den Pkw auf dem Fußweg plötzlich, als der 79-Jährige nach rechts in die Hegelstraße abbiegen wollte. Kurz darauf fuhr der 20-Jährige weiter auf dem Gehweg in Richtung Bremen und wechselte kurz vor der Hamme-Brücke auf die Fahrbahn. Zuvor musste zudem ein entgegenkommender 36-jähriger Radfahrer vom Geh-/Radweg vor dem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei Ritterhude hat den 20-jährigen Fahrer des dunklen Kleinwagens ermitteln können. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hinter dem Ford des 79-Jährigen fuhr ein weiterer Pkw, dessen Fahrer das Geschehen beobachtet haben dürfte. Die Polizei Ritterhude sucht nun nach der Person. Hinweise auf den Fahrer des Pkw als auch auf das Unfallgeschehen selbst, nehmen die Beamten unter 04292/990760 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell