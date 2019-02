Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pkw kommt auf A27 von Fahrbahn ab und prallt gegen mehrere Bäume

Achim (ots)

Am frühen Sonntagabend gegen 17:40 Uhr kam ein 82-jähriger Fahrer eines Mercedes auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Anschlussstelle Achim-Nord nach rechts von der Fahrbahn ab und nach Aufprall auf mehrere Bäume im Seitenraum der Anschlussstelle zum Stehen. Zuvor hatte der 82-Jährige noch zwei Pkws auf der A27 überholt, als er plötzlich nach rechts zog und über den Verzögerungsstreifen in den dahinterliegenden begrünten Seitenraum fuhr. Er prallte dabei auf beiden Fahrzeugseiten gegen Bäume, wovon ein Baum abknickte, und überrollte eine hohe Baumwurzel bevor der Pkw vor weiteren Bäumen zum Stehen kam. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Anschließend wurde der 82-Jährige vermutlich schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden über 35.000EUR. Der rechte Fahrstreifen musste zur Vorbereitung eines möglichen Rettungshubschraubereinsatzes für kurzfristig gesperrt werden. Es kam dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die genaue Ursache des Unfalles ist derzeit unklar. Die Schilderungen der Zeugen deuteten jedoch auf eine mögliche überhöhte Geschwindigkeit des Verursachers hin, sodass durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel noch am selben Abend eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Unfallstelle mit Fahrtrichtung Cuxhaven durchgeführt wurde. Bei 2000 kontrollierten Fahrzeugen wurden 70 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt.

