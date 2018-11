POL-VER: KORREKTUR: Einbruch in Tierarztpraxis

Landkreis Osterholz (ots) - Osterholz-Scharmbeck. In eine Tierarztpraxis an der Loger Straße sind am Montagabend vermutlich gegen 23:30 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und stahlen anschließend aus der Praxis aufgefundenes Bargeld. Mit der Beute flohen sie danach unerkannt vom Tatort. Die Polizei Osterholz nimmt unter Telefon 04791/3070 Hinweise entgegen.

