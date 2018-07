POL-VER: Unachtsamkeit: Sattelzug havariert auf der A27

Der Fahrer dieses Sattelzuges war unachtsam und verursachte daraufhin einen Unfall. Bild-Infos Download

Landkreis Verden und Heidekreis (ots) - Walsrode. Auf der A27 kam es am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost. Ein 63-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er unachtsam war und auf den Standstreifen gelangte. Hier kollidierte er mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Anhänger der Autobahnmeisterei. Der Anhänger wurde in der Folge auf einen Kleintransporter geschleudert, der sich als Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei ebenfalls auf dem Standstreifen befand. Anschließend kippte der Sattelzug im rechten Seitenraum neben der Fahrbahn auf die Seite. Während der Sattelzug-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der 52-jährige Fahrer des Sicherungsfahrzeuges leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 80.000 Euro. Gegen den 63-Jährigen leitete die Autobahnpolizei Langwedel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Derzeit (Stand 14 Uhr) wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Voraussichtlich am Mittwochabend wird der Sattelzug aufgerichtet. Dann wird es erforderlich sein, die A27 in Richtung Bremer Kreuz vollständig zu sperren.

