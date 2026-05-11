Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisstem Jungen

Oldenburg (ots)

Seit etwa 20 Uhr wird der elfjährige Daniel vermisst. Der Junge verließ sein Zuhause im Hochheider Weg in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Daniel ist dunkelhäutig, etwa 1,46 Meter groß, schlank und hat kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen grünen Pullover sowie eine blaue Jeans. Möglicherweise ist Daniel barfuß unterwegs.

Es kann sein, dass Daniel beim Antreffen vorsichtig reagiert oder sich versteckt, da er die Situation als Spiel auffasst. Die Polizei bittet daher um ein ruhiges und umsichtiges Verhalten.

Wer Daniel sieht oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, umgehend die Polizei über 0441-7904115 oder den Notruf zu informieren.

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