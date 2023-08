Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin in Wiefelstede++

Am Freitag, den 11.08.2023, gegen kurz nach 12 Uhr kam es auf dem Parkplatz des an der Hauptstraße gelegenen Netto Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Fußgängerin verletzt worden ist. Nach bisheriger Darstellung war ein älterer Herr, der als ca. 70 Jährige Person auf auf einem schwarzen Pedelec mit weißer Tasche am Lenker beschrieben wird, auf dem Parkplatz unterwegs, als er hier mit der Fußgängerin zusammenstieß. Die Frau stürzte und zog sich eine schwere Handverletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Pedelec Fahrer soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rastede in Verbindung zu setzen. (1038279)

