POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 28.08.2021

PI Diepholz

Wagenfeld- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Freitag den 27.08.2021, gegen 12:45 Uhr, befährt eine 23-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Renault Modus die Hauptstraße in Richtung Rehden und beabsichtigt nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersieht sie die entgegenkommende Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Toyota Avensis. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt werden. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von 14.000 Euro.

Wetschen- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Leicht verletzt wurde am gestrigen Freitag ein 26-jähriger Mann aus Großenkneten bei einem Verkehrsunfall in Wetschen. Gegen 16:00 Uhr befährt ein 20-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem PKW Audi Q7 die Wetscher Bruchstraße in Richtung Wetschen. Der 26-jährige Fahrzeugführer eines Transporters befährt den St.-Hülfer-Torfweg und will nach links auf die Wetscher Bruchstraße abbiegen. Dort übersieht er den von links kommenden Pkw Audi Q7. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Pkw Audi Q7 auf die Seite gekippt wird und im Kreuzungsbereich zum Liegen kommt. Es entsteht insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro.

PK Sulingen

Bei einem Verkehrsunfall am 27.08.2021 gegen 19:15 Uhr in Schwaförden-Mallinghausen auf der Landesstraße 202 wurde eine 22-jährige Unfallbeteiligte schwer verletzt. Die Beteiligte befuhr die Landesstraße aus Mallinghausen kommend in Richtung Schwaförden mit ihrem VW und geriet in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Im Wegeseitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Die Beteiligte musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Am Fahrzeug (wirtschaftl. Totalschaden) und an dem Straßenbaum entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

PK Weyhe

Wohnungseinbruchdiebstahl in 28816 Stuhr Varrel In der Zeit von Mittwoch bis Freitag nutzten derzeit unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Doppelhauses in der Varreler Landstraße aus, um in dieses einzudringen und Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro zu entwenden.

Diebstahl aus einem PKW in 28816 Stuhr Varrel Ein im Pommernweg in Varrel abgestellter Pkw Skoda wurde In der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem derzeit unbekannten Täter angegangen. Durch das Zerstören einer Seitenscheibe gelangte der Täter an ein im Innenraum abgelegtes Portemonnaie und konnte anschließend unerkannt entkommen. Der entstandene Schaden von ca. 200-300 Euro übersteigt hierbei deutlich den materiellen Wert des Diebesgutes.

PK Syke

Versuchtes Aufhebeln eines Kondomautomaten Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Mittwoch, 25.08.2021, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.08.201, 11:0 Uhr, in Asendorf in der Raiffeisenstraße einen Kondomautomaten aufzuhebeln. Der Versuch misslang jedoch und es wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 anzurufen.

Verkehrsunfall

Am 27.08.2021, gegen 15:15 Uhr, befährt ein 37-jähriger Mann aus Verden mit seinem Sattelzug die Straße Hollen aus Martfeld kommend in Fahrtrichtung Bruchhausen-Vilsen. In einer Linkskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt mehrere Verkehrszeichen und fährt sich im weiteren Verlauf im Straßenbegleitgrün fest. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen muss die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Mann wird bei dem Unfall nicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von zirka 2050 EUR.

Verkehrsunfall

Am 27.08.2021, gegen 19:00 Uhr, befährt ein 18-jähriger Mann aus Hoya mit seinem Pkw die Landesstraße 202, Sulinger Straße aus Bruchhausen-Vilsen kommend in Fahrtrichtung Affinghausen. In einer Rechtskurve gerät er aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert hierbei einen Straßenbaum, dreht sich mehrfach um die eigene Achse und kommt schließlich auf einer Rasenfläche zum Stehen. Der Fahrzeugführer wird hierbei nicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von zirka 2750 EUR.

