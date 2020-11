POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.11.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Trunkenheitsfahrt

Gegen einen 18-jährigen ausländischen Mitbürger wurde am frühen Samstagmorgen gegen 06.45 Uhr ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Dieser war in Diepholz, Grafenstraße, mit einem E-Scooter unterwegs und stand nicht unerheblich unter dem Einfluß alkoholischer Getränke, welches durch einen Test bestätigt wurde. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Desweiteren wurde gegen die 20-jährige Eigentümerin des E-Scooters eine gesonderte Strafanzeige gefertigt, da sie dem jungen Mann das Fahrzeug zur Verfügung stellte und keine Haftpflichtversicherung bestand.

PK Syke

PK Sulingen

PK Weyhe

1. Diebstahl einer Baumaschine In Stuhr-Moordeich wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem Grundstück eine ca. 150 kG schwere Baumaschine, ein sog. Rüttler, entwendet. Die Maschine stand im Garten eines Hauses am Moorbekweg. Dieses wurde vermutlich von mehreren Tätern betreten, die den Rüttler dann wegtrugen. Für den Abtransport dürfte ein Anhänger oder ein ähnlich großes Fahrzeug benutzt worden sein. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

2. Verkehrsunfall in Stuhr Am Freitagnachmittag, gg. 15:45 h, kam es in Stuhr-Heiligenrode, auf der Harpstedter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem 1 Person leicht verletzt und zwei Pkw erheblich beschädigt wurden. Eine 40-jährige aus Kirchseelte befuhr mit ihrem VW Tiguan die Eggeseer Str. und wollte die Harpstedter Straße überqueren. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 51-jährigen Stuhrers, der die Harpstedter Str. befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Diese mußten anschließend abgeschleppt werden. Der 51-jährige erlitt eine leichte Kopfverletzung. Der Schaden wird auf über 10.000,-EUR geschätzt.

3. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagmittag, gg. 13:45 h, wurde ein VW Sharan mit polnischem Kennzeichen in Stuhr-Brinkum, auf der Bremer Str. kontrolliert. Am Steuer saß ein 19-jähriger aus Syke, sein 44-jähriger Vater saß auf dem Beifahrersitz. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, daß der 19-jährige keine Fahrerlaubnis besaß und sein Vater als Halter des Pkw die Fahrt zuließ. Gegen beide wird nun in einem Strafverfahren ermittelt. Der 19-jährige durfte natürlich nicht mehr weiterfahren.

4. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde auf dem Gelände des Ochtum-Parkes in Stuhr-Brinkum ein Audi A4 mit Bremer Kennzeichen kontrolliert. Am Steuer saß eine 17-jährige Bremerin. Diese hatte aber noch gar keine Fahrerlaubnis. Auf dem Beifahrersitz saß der 19-jährige Sohn der Pkw-Halterin, der der 17-jährigen das Fahren ermöglicht hatte. Gegen den 19-jährigen und die 17-jährige wird nun strafrechtlich ermittelt. Die Minderjährige wurde an ihre Eltern übergeben.

5. Gestürzter Radfahrer Am Samstagnachmittag, gg. 15:25 h, stürzte in Weyhe-Jeebel, im Rieder Damm, ein 50-jähriger Weyher mit seinem Fahrrad. Vermutlich aufgrund einer Fahrbahnunebenheit verlor er die Kontrolle über das Rad und kam zu Fall. Dabei zog er sich vermutlich mehrere Brüche zu. Zur ärztlichen Versorgung war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Verletzte wurde letztendlich mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert.

