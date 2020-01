POL-DH: ++Diepholz - Fahrzeug mit technischen Mängeln und ohne Versicherungsschutz stillgelegt++ ++Weyhe-Verkehrsunfall mit Schwerverletzten++ ++Syke - Unfallflucht in der Innenstadt++

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Fahrzeug mit technischen Mängeln und ohne Versicherungsschutz stillgelegt

Am Donnerstag, den 16.01.2020 gegen 11:15 Uhr fiel den Diepholzer Polizeibeamten in der Dieselstraße in Diepholz ein Opel Corsa mit technischen Mängeln auf. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen war. Dem Fahrzeugführer, einem 30-jährigen Sulinger, wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rehden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamten in Rehden einen 27-Jährigen aus Rhauderfehn, der mit seinem Opel auf der Nienburger Straße unterwegs war. Hierbei stelle sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Hüde - Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubunsmitteln

Am gestrigen Nachmittag (16.01.2020) gegen 15:15 Uhr kontrollierten die Lemförder Polizeibeamten einen 22-Jährigen aus Stemwede, der mit seinem Ford Fiesta die Osnabrücker Straße befuhr. Sie stellten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lemförde - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am Donnerstagmorgen (16.01.2020) gegen 06:45 Uhr kam es in Lemförde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 45-jähriger Lemförder Autofahrer kam aus der Gartenstraße und wollte nach links auf die Hauptstraße auffahren. Hierbei übersah er eine 53-jährige Fußgängerin aus Lemförde, die den Einmündungsbereich kreuzte. Trotz sofortigen Bremsens konnte ein Zusammenstoß nicht vermieden werden. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Ströhen - Diebstahl von Landmaschinenzubehör

Im Zeitraum von Montag, den 23.12.2019 bis Donnerstag, den 16.01.2020 gelangten bisher Unbekannte auf das Gelände einer Firma an der Tierparkstraße in Ströhen und entwendeten dort diverses, auch großteiliges Landmaschinenzubehör. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441-9710 zu melden.

Wehrbleck - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Donnerstag ein 20-jähriger Mann aus Barnstorf bei einem Verkehrsunfall in Wehrbleck. Gegen 08:00 Uhr in der Früh war der Mann mit seinem PKW VW von Eydelstedt kommend auf der Kreisstraße 43 in Richtung Wehrbleck unterwegs. Im Bereich Strange kam er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich der junge Mann glücklicherweise nur leicht, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Neuenkirchen - Einbruch in Bankfiliale

In der Zeit vom gestern Morgen, 08:00 Uhr bis heute früh, 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Filiale der Volksbank an der Cantruper Straße in Neuenkirchen. Zur entstandenen Schadenshöhe können bislang keine Angaben getätigt werden. Die Polizei in Diepholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441/9710 zu melden.

Stuhr -Diebstähle aus Pkw

Zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 10:30 Uhr kam es im Ortsgebiet zu zwei Diebstählen aus Autos. In der Stuhrer Landstraße wurde bei einem Autohaus die Seitenscheibe von einem BMW eingeschlagen, um an den Motorraum zu gelangen. Daraufhin wurden die beiden Scheinwerfer ausgebaut. Schaden 3000 Euro. In der Elbestraße wurde ebenfalls die Seitenscheibe bei einem BMW eingeschlagen, um an die Scheinwerfer zu gelangen. Das Multifunktionslenkrad wurde ebenfalls entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

Weyhe-Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr kam es Sudweyhe auf der Heidstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34jähriger Volvo-Fahrer aus Weyhe wollte nach links auf die Heidstraße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Rollerfahrer aus Sudwalde. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß, wobei der Rollerfahrer einige Meter geschleudert wurde. Schwerverletzt wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Bassum - Reifen gestohlen

Am Montagnachmittag von 15:20 bis 17:00 Uhr wurden von einer Terrasse in Bassum, An der Bahn, zwei verpackte, komplette Sommerreifen auf Alufelgen gestohlen. Sollte jemand dazu Beobachtungen gemacht haben, wird er gebeten, sich bei der Polizei in Bassum (0 42 41) 80 29 10 zumelden.

Gessel - Fahrradfahrerin übersehen

Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr fuhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin aus Syke an einem an der Straße Am Dorfrand abgestellten PKW vorbei, als plötzlich die Fahrertür aufging, weil der Fahrer aussteigen wollte. Die Fahrradfahrerin stieß mit dem Lenker gegen die geöffnete Tür und stürzte. Sie wurde dabei am Kopf verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Twistringen - entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Eine 27-jährige Kirchdorferin wollte am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr mit ihrem Auto von der Sulinger Straße nach links auf eine Parkplatzzufahrt abbiegen und übersah eine entgegenkommende 44-jährige Autofahrerin aus Twistringen, die in Richtung Scharrendorf unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal; es entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

Kastendiek - unter Einfluss von Drogen gefahren

Bei einer Verkehrskontrolle ist am Dienstagabend ein 20-jähriger Autofahrer angehalten worden, der offensichtlich unter Wirkung von berauschenden Mitteln unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Fahrzeug wurden weitere Betäubungsmittel gefunden. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurde weiteres Rauschgift festgestellt.

Syke - Fahren ohne gültigen Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag um 14:45 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer im Syker Industriegebiet kontrolliert, dessen litauischer Führerschein in Deutschland keine Gültigkeit hat. Somit besteht für ihn keine Erlaubnis, ein Fahrzeug zu führen.

Syke - Unfallflucht in der Innenstadt

Ein 38-jähriger Syker hatte am Dienstag um 13:00 Uhr für eine Stunde seinen roten Mercedes-Transporter (V-Klasse) auf dem Parkplatz der Luise-Chevalier-Straße abgestellt. Als er um 14.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand beim Ein-/Ausparken einen Schaden von 2000 Euro verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt hatte. Zeugen, die diese Unfallflucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter Tel.: 042 429 690 in Verbindung zu setzen.

