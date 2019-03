Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.03.2019

Wagenfeld

Zu einem Einbruch kam es in Wagenfeld in der Zeit vom 26.03.19 bis 27.03.19. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Werkstatt. Hier konnte diverses Werkzeuge entwendet werden.

Wagenfeld - Ströhen

Zu einem Einbruch kam es in Wagenfeld Ortsteil Ströhen in der Zeit vom 28.03.19 bis 29.03.19. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Tierarztpraxis. Es konnte Bargeld entwendet werden.

Diepholz - St.Hülfe/Heede Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Freitag, den 29.03.19 in der Mittagszeit. Eine 53jährige Autofahrerin wollte mit ihrem PKW auf die Bremer Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 67jährigen Mofafahrer auf dem Geh- und Radweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mofafahrer dem PKW aus und fuhr dabei gegen einen Gartenzaun. Der Mofafahrer wurde dabei leicht verletzt.

Wagenfeld - Ortsgebiet Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Freitag, den 29.03.19 gegen 17:30 Uhr im Bereich des Maschweges. Ein 28jähriger Autofahrer übersah, dass eine vor ihm fahrende 48jährigen Frau mit ihrem PKW verkehrsbedingt warten musste. Der Mann fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Die Frau wurde bei dem Unfall leichtverletzt.

Bruchhausen-Vilsen Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

In Bruchhausen-Vilsen, auf der Bassumer Str, kam es am 29.03.2019, um 07.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als ein 45-jähriger PKW-Führer aus Bruchhausen-Vilsen, der in Richtung Berxen unterwegs war, das Rotlicht einer Bedarfslichtsignalanlage übersah und im Kreuzungsbereich Bassumer Str./Bruchhöfener Str. mit dem kreuzenden PKW einer 36-Jährigen aus Bruchhausen-Vilsen kollidierte. Durch den Zusammenstoß wird dieser PKW gegen einen weiteren, dort wartenden PKW eines 28-jährigen Sykers geschleudert. Die Fahrzeugführer der direkt beteiligten PKW erleiden leichte Verletzungen, an allen Fahrzeugen entsteht Sachschaden von insgesamt ca. EUR 11.000,-

Syke Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Am Freitag, 29.03.2019, um 13.54 Uhr, kam es in Syke, an der Kreuzung Siemensstr./Max-Planck-Str. zu einem Verkehrsunfall, als der Führer eines Wohnmobiles, ein 60-Jähriger aus Stuhr, die Max-Planck-Str. befuhr und die bevorrechtigte Siemensstr. überqueren wollte. Dabei übersah er den PKW eines 29-jährigen Sykers, der für ihn auf der bevorrechtigten Siemensstr. von rechts kam. Es kam zum Unfall, bei dem alle vier Insassen des PKW sich leicht verletzten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. EUR 31.500,-

Sulingen - Ortsgebiet Verkehrsunfall - Fahranfänger fährt in Schaufenster

Am Freitag, den 29.03.19, um 23.15 Uhr, befährt ein 18 Jahre alter Sulinger mit seinem Pkw Opel Corsa den Parkplatz des Autohauses Sulingen in der Nienburger Straße. In einer Linkskurve verliert er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt in die Schaufensterscheibe des Autohauses. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden (10.000,--EUR). Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000,--EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz