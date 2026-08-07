Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus in der Celler Straße hat die Polizei Delmenhorst die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Am Donnerstag, 06. August 2026, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 23:20 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person auf Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Celler Straße. Anschließend wurde die Wohnungstür einer Wohnung gewaltsam geöffnet.

Der Täter durchsuchte sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entwendete Goldschmuck. Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Celler Straße beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

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