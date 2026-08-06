Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Defekt an Schwertransport macht Sperrung auf der Autobahn 1 in Harpstedt erforderlich

Delmenhorst (ots)

Ein defekter Schwertransport auf der Autobahn 1 in Harpstedt hat am Mittwoch, 05. August 2026, 21:15 Uhr, eine Sperrung erforderlich gemacht.

Ein 43-jähriger Mann aus dem Kreis Aurich war mit dem Schwertransport auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. In der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord kam es zunächst zu einem Defekt an einem Reifen. Um den Verkehr in der Baustelle nicht zu blockieren, setzte er die Fahrt nach einem kurzen Halt fort. Dieses Vorhaben ging nicht auf, weil während der Weiterfahrt mit Schrittgeschwindigkeit ein weiterer Reifen am Auflieger platzte. Eine Fortsetzung der Fahrt war so nicht mehr möglich.

Wegen des dadurch blockierten Baustellenbereichs musste der Verkehr in Richtung Osnabrück im Dreieck Stuhr von der Autobahn 1 geleitet werden. Diese Sperrmaßnahme wurde im weiteren Verlauf der Nacht von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen. Nach der Reparatur des Schwertransports konnte die Richtungsfahrbahn Osnabrück am Donnerstag, 06. August 2026, gegen 04:30 Uhr, wieder freigegeben werden.

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