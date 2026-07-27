Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Baustelle

Neustadt a.d. Weinstraße (ots)

Am Freitagmorgen (24.07.2026), gegen 10:30 Uhr, brach auf einer Baustelle in der Louis-Escande-Straße in Neustadt ein Feuer aus. Kartonagen, die neben dem Rohbau gelagert waren, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde der Rohbau und ein in der Nähe geparkter Transporter beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Personen kam nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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