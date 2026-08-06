Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall in Großenkneten - Eine Person lebensgefährlich, eine schwer und eine leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 6. August 2026, gegen 08:50 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall auf der Garreler Straße (L871) im Großenkneter Ortsteil Bissel drei Fahrzeuginsassen verletzt worden. Eine Person erlitt lebensgefährliche, eine weitere schwere und eine dritte leichte Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger Mann aus Lünen mit einem Pkw die Garreler Straße in Fahrtrichtung Beverbruch. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei 26-jährige Mitfahrer aus Hamm und Lünen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw zunächst auf die Gegenfahrbahn. Anschließend lenkte der 31-Jährige das Fahrzeug nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im rechten Seitenraum.

Der 31-jährige Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein 26-jähriger Mitfahrer wurde schwer bis lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Der zweite 26-jährige Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen war die Garreler Straße (L871) im Bereich der Unfallstelle in der Zeit von etwa 09:00 bis 10:00 Uhr vollgesperrt.

Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell