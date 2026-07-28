Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. Juli 2026, gegen 18:15 Uhr, ist es in der Ladestraße in Stadland zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Wohnhaus. Der Bewohner hielt sich zu diesem Zeitpunkt im ersten Obergeschoss auf. Als er verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnahm, begab er sich nach unten und überraschte den Täter. Dieser flüchtete daraufhin umgehend aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Ob der Täter Diebesgut erlangte und in welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Ladestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-115 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell